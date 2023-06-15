Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Києва перекриють вулиці

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 21:51
У центрі Києва перекриють вулиці
фото: olaser

У п'ятницю 16 червня протягом дня буде обмежено рух для транспорту центральними вулицями Києва.

Джерело: патрульна поліція у Telegram

Деталі: Повідомляється, що обмеження діятимуть "у зв'язку із проведенням заходів". Про які саме "заходи" йдеться, поліцейські не кажуть.

Реклама:

Також правоохоронці вирішили зберегти в таємниці назви вулиць, якими буде заборонено проїзд. Водночас вони попросили водіїв "планувати свій маршрут завчасно".

Про відновлення руху поліція обіцяє повідомити додатково.

Довідково: У п'ятницю в Києві запланована зустріч делегації африканських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Гості хочуть помирити Росію та Україну й відновити постачання в Африку українського зерна та російських добрив.

Теми: Київтранспортдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Київ
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: