У центрі Києва перекриють вулиці
Четвер, 15 червня 2023, 21:51
У п'ятницю 16 червня протягом дня буде обмежено рух для транспорту центральними вулицями Києва.
Джерело: патрульна поліція у Telegram
Деталі: Повідомляється, що обмеження діятимуть "у зв'язку із проведенням заходів". Про які саме "заходи" йдеться, поліцейські не кажуть.
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Також правоохоронці вирішили зберегти в таємниці назви вулиць, якими буде заборонено проїзд. Водночас вони попросили водіїв "планувати свій маршрут завчасно".
Про відновлення руху поліція обіцяє повідомити додатково.
Довідково: У п'ятницю в Києві запланована зустріч делегації африканських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.
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