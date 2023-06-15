У центрі Києва перекриють вулиці

У п'ятницю 16 червня протягом дня буде обмежено рух для транспорту центральними вулицями Києва.

Джерело: патрульна поліція у Telegram

Деталі: Повідомляється, що обмеження діятимуть "у зв'язку із проведенням заходів". Про які саме "заходи" йдеться, поліцейські не кажуть.

Також правоохоронці вирішили зберегти в таємниці назви вулиць, якими буде заборонено проїзд. Водночас вони попросили водіїв "планувати свій маршрут завчасно".

Реклама:

Про відновлення руху поліція обіцяє повідомити додатково.

Довідково: У п'ятницю в Києві запланована зустріч делегації африканських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським.

Гості хочуть помирити Росію та Україну й відновити постачання в Африку українського зерна та російських добрив.