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В центре Киева перекроют улицы

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 21:51
В центре Киева перекроют улицы
фото: olaser

В пятницу 16 июня в течение дня будет ограничено движение для транспорта по центральным улицам Киева.

Источник: патрульная полиция в Telegram

Детали: Сообщается, что ограничения будут действовать "в связи с проведением мероприятий". О каких именно "мероприятиях" идет речь, полицейские не говорят.

Также правоохранители решили сохранить в тайне названия улиц, по которым будет запрещен проезд. В то же время они попросили водителей "планировать свой маршрут заранее".

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О возобновлении движения полиция обещает сообщить дополнительно.

Справка: В пятницу в Киеве запланирована встреча делегации африканских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гости хотят помирить Россию и Украину и возобновить поставки в Африку украинского зерна и российских удобрений.

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Темы: Киевтранспортдороги
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