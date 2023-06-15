Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16

До липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

Про це глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив у четвер під час спілкування з українськими журналістами після зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Підсумовуючи переговори, що пройшли у штаб-квартирі НАТО, Резніков констатував, що "пташкова коаліція відбулася".

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"Я можу це вже стверджувати, тому що офіційно Нідерланди й Данія підтвердили своє лідерство і готовність із зобов’язаннями організувати й забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно", – сказав міністр.

За його словами, окрім Данії та Нідерландів, інші країни оголосили про свою готовність приєднатись до коаліції у той чи інший спосіб – хто грошима, хто обладнанням.

Згідно з планами, до Вільнюського саміту НАТО у липні має бути підготовлена і затверджена програма цих навчань.

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Очікується, що в одній із європейських країн (імовірно, це буде Данія) спеціально для навчань буде створено тренувальний центр, обладнаний симуляторами та необхідним обладнанням. Паралельно будуть проходити курси англійської мови для пілотів та інженерів.

Щодо терміну початку навчань, Резніков не відкидає, що вони можуть стартувати до кінця липня.

"У липні будемо мати цю програму, в липні будемо знати місце. Не бачу причин до кінця липня не розпочати", – сказав міністр, підкресливши, що команди для навчань уже відібрані

Водночас Резніков не очікує, що союзники зроблять оголошення про постачання безпосередньо винищувачів до Вільнюського саміту.

"Не очікуйте до саміту оголошення про літаки. До саміту буде оголошення про факт старту в конкретному місці навчань і їх учасників", – сказав міністр.

Раніше Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.