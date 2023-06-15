Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 22:22
Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16
F-16, Getty Images

До липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

Про це глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив у четвер під час спілкування з українськими журналістами після зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Підсумовуючи переговори, що пройшли у штаб-квартирі НАТО, Резніков констатував, що "пташкова коаліція відбулася".

Реклама:

"Я можу це вже стверджувати, тому що офіційно Нідерланди й Данія підтвердили своє лідерство і готовність із зобов’язаннями організувати й забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно", – сказав міністр.

За його словами, окрім Данії та Нідерландів, інші країни оголосили про свою готовність приєднатись до коаліції у той чи інший спосіб – хто грошима, хто обладнанням. 

Згідно з планами, до Вільнюського саміту НАТО у липні має бути підготовлена і затверджена програма цих навчань.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що в одній із європейських країн (імовірно, це буде Данія) спеціально для навчань буде створено тренувальний центр, обладнаний симуляторами та необхідним обладнанням. Паралельно будуть проходити курси англійської мови для пілотів та інженерів.

Щодо терміну початку навчань, Резніков не відкидає, що вони можуть стартувати до кінця липня.

"У липні будемо мати цю програму, в липні будемо знати місце. Не бачу причин до кінця липня не розпочати", – сказав міністр, підкресливши, що команди для навчань уже відібрані

Водночас Резніков не очікує, що союзники зроблять оголошення про постачання безпосередньо винищувачів до Вільнюського саміту.

"Не очікуйте до саміту оголошення про літаки. До саміту буде оголошення про факт старту в конкретному місці навчань і їх учасників", – сказав міністр.

Раніше Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.

Теми: Резніковавіавинищувачідопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Остін розповів про прогрес у підготовці тренувань українських пілотів
Росія програє війну, якщо контрнаступ України буде успішним – Зеленський
Болгарія хоче допомогти Україні артилерійськими снарядами в межах плану ЄС
Повітряні Сили повідомили про рух кількох ударних дронів на півдні
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: