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Резников раскрыл детали договоренностей учений украинских пилотов и инженеров на F-16

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 22:22
Резников раскрыл детали договоренностей учений украинских пилотов и инженеров на F-16
F-16, Getty Images

До июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в четверг во время общения с украинскими журналистами после встречи в формате "Рамштайн" и заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Подытоживая переговоры, прошедшие в штаб-квартире НАТО, Резников констатировал, что "птичья коалиция состоялась".

"Я могу это уже утверждать, потому что официально Нидерланды и Дания подтвердили свое лидерство и готовность с обязательствами организовать и обеспечить обучение наших пилотов, наших инженеров, наших техников для освоения самолетов F-16. Соединенные Штаты это поддерживают официально", – сказал министр.

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По его словам, кроме Дании и Нидерландов другие страны объявили о своей готовности присоединиться к коалиции тем или иным образом – кто деньгами, кто оборудованием. 

Согласно планам, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа этих учений.

Ожидается, что в одной из европейских стран специально для учений будет создан тренировочный центр. Он будет оборудован симуляторами и необходимым оборудованием. Параллельно будут проходить курсы английского языка для пилотов и инженеров.

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Относительно срока начала учений, Резников не исключает, что они могут стартовать до конца июля.

"В июле будем иметь эту программу, в июле будем знать место. Не вижу причин до конца июля не начать", – сказал министр, подчеркнув, что команды для учений уже отобраны. 

Продолжительность учений, по прогнозу министра, составит 4-6 месяцев.

В то же время Резников не ожидает, что союзники сделают объявление о поставках непосредственно истребителей до Вильнюсского саммита.

"Не ожидайте до саммита объявления о самолетах. До саммита будет объявление о факте старта в конкретном месте учений и их участников", – сказал министр.

Ранее Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подготовка тренировочного плана для украинских пилотов достигла прогресса, хотя она еще займет какое-то время.

Темы: Резниковавиаистребителипомощь Украине
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