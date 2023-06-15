Повітряні Сили повідомили про рух кількох ударних дронів на півдні

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що на південному напрямку зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Shahed".

Джерело: Повітряні Сили ЗС України у Telegram

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага! Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед" на південному напрямку! Прямуйте в укриття!".

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Деталі: Це попередження опубліковано о 23:30. Станом на цей час повітряна тривога оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.