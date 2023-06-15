Воздушные Силы сообщили о движении нескольких ударных дронов на юге
Четверг, 15 июня 2023, 23:39
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что на южном направлении зафиксировано передвижение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".
Источник: Воздушные Силы ВС Украины в Telegram
Дословно ПС ВСУ: "Внимание! Зафиксировано движение нескольких ударных БпЛА типа "Шахед" на южном направлении! Направляйтесь в укрытие!".
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Детали: Это предупреждение опубликовано в 23:30. По состоянию на это время воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.