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Уряд Хорватії підтримав визнання Голодомору геноцидом українців

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 23:46

Хорватський уряд у четвер висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на HRT.

Як оголосив на урядовому засіданні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, "ми підтримуємо ініціативу, розпочату групами хорватського парламенту".

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Державний секретар хорватського Міністерства закордонних справ Зденко Лучич заявив, що парламентська ініціатива передбачає визнання Голодомору злочином геноциду проти українського народу.

Наразі незрозуміло, коли саме парламент Хорватії буде розглядати відповідну декларацію.

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств.

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У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

Теми: голодоморгеноцидХорватія
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