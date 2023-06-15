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Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 23:46

Хорватское правительство в четверг выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Как объявил на правительственном заседании премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, "мы поддерживаем инициативу, начатую группами хорватского парламента".

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Государственный секретарь хорватского Министерства иностранных дел Зденко Лучич заявил, что парламентская инициатива предусматривает признание Голодомора преступлением геноцида против украинского народа.

Пока непонятно, когда именно парламент Хорватии будет рассматривать соответствующую декларацию.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств.

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В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент.

Темы: голодоморгеноцидХорватия
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