Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 23:46

Хорватское правительство в четверг выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Как объявил на правительственном заседании премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, "мы поддерживаем инициативу, начатую группами хорватского парламента".

Государственный секретарь хорватского Министерства иностранных дел Зденко Лучич заявил, что парламентская инициатива предусматривает признание Голодомора преступлением геноцида против украинского народа.

Реклама:

Пока непонятно, когда именно парламент Хорватии будет рассматривать соответствующую декларацию.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств.

В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

ВИДЕО ДНЯ

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент.

Темы: голодоморгеноцидХорватия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
голодомор
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Британии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: