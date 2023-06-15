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Зеленський заявив про результативний Рамштайн і відзначив підрозділи

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 23:58
Зеленський заявив про результативний Рамштайн і відзначив підрозділи
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав результативним перший день зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі й розповів про інші ключові події дня.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 червня

Деталі: Зеленський відзначив, що мав у четвер важливі розмови на міжнародному рівні.

Також йому надали доповідь щодо ситуації на Херсонщині й Дніпропетровщині та загалом на півдні України після російського теракту на Каховській ГЕС. Йшлося про ліквідацію наслідків катастрофи, допомогу людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. 

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Ще одна доповідь стосувалася ситуації у Кривому Розі та Одесі після нещодавніх ударів російських терористів.

Пряма мова: "І, звичайно, фронт. Я дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді за сьогоднішній день – за сьогоднішні бої.

Особливо відзначу шість підрозділів. ОСУВ "Хортиця" – десантників нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ. ОСУВ "Таврія" – воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 128-ї окремої бригади сил ТрО…

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Дякую всім вам, хлопці, за вашу результативність! За силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю й посилюєте нашу українську волю.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Хто лікує та реабілітує захисників і захисниць після поранень!

Дякую всім у світі, хто допомагає. І, до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо!".

Теми: ЗеленськийРамштайнвійнаКаховська ГЕС
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