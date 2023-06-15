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Зеленський заявив про результативний Рамштайн і відзначив підрозділи

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 23:58
Зеленський заявив про результативний Рамштайн і відзначив підрозділи
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав результативним перший день зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі й розповів про інші ключові події дня.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 червня

Деталі: Зеленський відзначив, що мав у четвер важливі розмови на міжнародному рівні.

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Також йому надали доповідь щодо ситуації на Херсонщині й Дніпропетровщині та загалом на півдні України після російського теракту на Каховській ГЕС. Йшлося про ліквідацію наслідків катастрофи, допомогу людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. 

Ще одна доповідь стосувалася ситуації у Кривому Розі та Одесі після нещодавніх ударів російських терористів.

Пряма мова: "І, звичайно, фронт. Я дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді за сьогоднішній день – за сьогоднішні бої.

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Особливо відзначу шість підрозділів. ОСУВ "Хортиця" – десантників нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ. ОСУВ "Таврія" – воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 128-ї окремої бригади сил ТрО…

Дякую всім вам, хлопці, за вашу результативність! За силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю й посилюєте нашу українську волю.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Хто лікує та реабілітує захисників і захисниць після поранень!

Дякую всім у світі, хто допомагає. І, до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо!".

Теми: ЗеленськийРамштайнвійнаКаховська ГЕС
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