Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заявил о результативном Рамштайн и отметил подразделения

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 23:58
Зеленский заявил о результативном Рамштайн и отметил подразделения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал результативным первый день встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе и рассказал о других ключевых событиях дня.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 июня

Детали: Зеленский отметил, что имел в четверг важные разговоры на международном уровне.

Реклама:

Также ему сделали доклад о ситуации на Херсонщине и Днепропетровщине и в целом на юге Украины после российского теракта на Каховской ГЭС. Речь шла о ликвидации последствий катастрофы, помощи людям, обеспечении питьевой водой и всех других чувствительных и важных вопросах. 

Еще один доклад касался ситуации в Кривом Роге и Одессе после недавних ударов российских террористов.

Прямая речь: "И, конечно, фронт. Я благодарю всех наших воинов, каждое подразделение, каждую боевую бригаду за сегодняшний день – за сегодняшние бои.

ВИДЕО ДНЯ

Особенно отмечу шесть подразделений. ОСУВ "Хортица" – десантников нашей мощной 80-й отдельной бригады ДШВ. ОСУВ "Таврия" – воинов нашей 23-й отдельной механизированной бригады, морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад, воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 128-й отдельной бригады сил ТрО...

Спасибо всем вам, ребята, за вашу результативность! За силу, отвагу и за то, что возвращаете Украине украинскую землю и усиливаете нашу украинскую волю.

Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах! Слава всем, кто тренирует наших воинов! Кто лечит и реабилитирует защитников и защитниц после ранений!

Спасибо всем в мире, кто помогает. И, кстати, очередной "Рамштайн" сегодня прошел довольно результативно. Становимся еще крепче!".

Темы: ЗеленскийРамштайнвойнаКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: