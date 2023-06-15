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Зеленский заявил о результативном Рамштайн и отметил подразделения

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 23:58
Зеленский заявил о результативном Рамштайн и отметил подразделения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал результативным первый день встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе и рассказал о других ключевых событиях дня.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 июня

Детали: Зеленский отметил, что имел в четверг важные разговоры на международном уровне.

Также ему сделали доклад о ситуации на Херсонщине и Днепропетровщине и в целом на юге Украины после российского теракта на Каховской ГЭС. Речь шла о ликвидации последствий катастрофы, помощи людям, обеспечении питьевой водой и всех других чувствительных и важных вопросах. 

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Еще один доклад касался ситуации в Кривом Роге и Одессе после недавних ударов российских террористов.

Прямая речь: "И, конечно, фронт. Я благодарю всех наших воинов, каждое подразделение, каждую боевую бригаду за сегодняшний день – за сегодняшние бои.

Особенно отмечу шесть подразделений. ОСУВ "Хортица" – десантников нашей мощной 80-й отдельной бригады ДШВ. ОСУВ "Таврия" – воинов нашей 23-й отдельной механизированной бригады, морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад, воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 128-й отдельной бригады сил ТрО...

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Спасибо всем вам, ребята, за вашу результативность! За силу, отвагу и за то, что возвращаете Украине украинскую землю и усиливаете нашу украинскую волю.

Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах! Слава всем, кто тренирует наших воинов! Кто лечит и реабилитирует защитников и защитниц после ранений!

Спасибо всем в мире, кто помогает. И, кстати, очередной "Рамштайн" сегодня прошел довольно результативно. Становимся еще крепче!".

Темы: ЗеленскийРамштайнвойнаКаховская ГЭС
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