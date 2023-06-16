Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський закликав парламент Швейцарії дозволити реекспорт зброї в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 01:08
Зеленський закликав парламент Швейцарії дозволити реекспорт зброї в Україну
Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський у четвер звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.

Виступ Зеленського транслював мовник SRF, пише "Європейська правда".

У промові до депутатів Швейцарії українською мовою президент наголосив на наслідках повномасштабної агресії Росії проти України – від страждань "сотень українських родин" до небезпеки окупації Запорізької атомної електростанції.

Реклама:

"Росія веде війну геноциду… Росія несе смерть на українську землю", – наголосив Зеленський, додавши, що Україна "захищає наш мир і наші цінності".

"Я дякую вам, дорога Швейцаріє, за те, що ви не залишилися байдужими на тлі страждань (українців – ред.)", – зазначив український президент, згадавши про санкції ЄС, до яких приєдналась Швейцарія, про блокування російських активів і гуманітарну допомогу.

Водночас Зеленський закликав Швейцарію дотримуватися більш чіткого курсу щодо постачання зброї та приєднатися до своїх європейських партнерів у цьому питанні.

ВІДЕО ДНЯ

"Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання експорту військового обладнання для захисту й оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", – підкреслив він.

Після виступу Зеленського голова Ради кантонів – верхньої палати парламенту – Брігітте Хеберлі-Коллер наголосила, що Швейцарія стоїть на боці міжнародного права, відповідно до якого кожна держава має право на самооборону.

"Я бажаю вам, пане Зеленський, багато мужності і сили. І, перш за все, міцного миру", – зазначила вона.

Як відомо, нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт. Водночас минулого тижня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

Читайте також: "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні.

Теми: ШвейцаріяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Швейцарія відкинула закиди в недостатньому виконанні санкцій проти Росії
Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у РФ, про закриття рахунків
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: