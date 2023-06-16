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Зеленський закликав парламент Швейцарії дозволити реекспорт зброї в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 01:08
Зеленський закликав парламент Швейцарії дозволити реекспорт зброї в Україну
Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський у четвер звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.

Виступ Зеленського транслював мовник SRF, пише "Європейська правда".

У промові до депутатів Швейцарії українською мовою президент наголосив на наслідках повномасштабної агресії Росії проти України – від страждань "сотень українських родин" до небезпеки окупації Запорізької атомної електростанції.

"Росія веде війну геноциду… Росія несе смерть на українську землю", – наголосив Зеленський, додавши, що Україна "захищає наш мир і наші цінності".

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"Я дякую вам, дорога Швейцаріє, за те, що ви не залишилися байдужими на тлі страждань (українців – ред.)", – зазначив український президент, згадавши про санкції ЄС, до яких приєдналась Швейцарія, про блокування російських активів і гуманітарну допомогу.

Водночас Зеленський закликав Швейцарію дотримуватися більш чіткого курсу щодо постачання зброї та приєднатися до своїх європейських партнерів у цьому питанні.

"Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання експорту військового обладнання для захисту й оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", – підкреслив він.

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Після виступу Зеленського голова Ради кантонів – верхньої палати парламенту – Брігітте Хеберлі-Коллер наголосила, що Швейцарія стоїть на боці міжнародного права, відповідно до якого кожна держава має право на самооборону.

"Я бажаю вам, пане Зеленський, багато мужності і сили. І, перш за все, міцного миру", – зазначила вона.

Як відомо, нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт. Водночас минулого тижня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

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Теми: ШвейцаріяЗеленський
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