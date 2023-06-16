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Зеленский призвал парламент Швейцарии разрешить реэкспорт оружия в Украину

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 01:08
Зеленский призвал парламент Швейцарии разрешить реэкспорт оружия в Украину
Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский в четверг обратился к депутатам швейцарского парламента, призвав разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.

Выступление Зеленского транслировал вещатель SRF, пишет "Европейская правда".

В речи к депутатам Швейцарии на украинском языке президент отметил последствия полномасштабной агрессии России против Украины – от страданий "сотен украинских семей" до опасности оккупации Запорожской атомной электростанции.

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"Россия ведет войну геноцида... Россия несет смерть на украинскую землю", – подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина "защищает наш мир и наши ценности".

"Я благодарю вас, дорогая Швейцария, за то, что вы не остались равнодушными на фоне страданий (украинцев. – Ред.)", – отметил украинский президент, упомянув о санкциях ЕС, к которым присоединилась Швейцария, о блокировании российских активов и гуманитарной помощи.

В то же время Зеленский призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса по поставкам оружия и присоединиться к своим европейским партнерам в этом вопросе.

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"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", – подчеркнул он.

После выступления Зеленского председатель Совета кантонов – верхней палаты парламента – Бригитте Хеберли-Коллер подчеркнула, что Швейцария стоит на стороне международного права, согласно которому каждое государство имеет право на самооборону.

"Я желаю вам, господин Зеленский, много мужества и силы. И, прежде всего, крепкого мира", – отметила она.

Как известно, нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте. В то же время на прошлой неделе верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку, которая позволит реэкспортировать оружие в Украину.

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Темы: ШвейцарияЗеленский
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