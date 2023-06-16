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Росіяни за добу 21 раз обстріляли Сумщину: поранено 3 дитини

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 01:25
Росіяни за добу 21 раз обстріляли Сумщину: поранено 3 дитини
Руйнування після російських обстрілів. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 15 червня російські окупанти здійснили 21 обстріл прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 98 вибухів, поранено 3 дитини, пошкоджено адмінбудівлю.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Глухівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) поранення отримали 3 дітей (2010 р. н., 2013 р. н. та 2014 р. н.). Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації.

На територію Есманської громади ворог скинув 6 мін.

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По Білопільській громаді ворог вів мінометний вогонь (23 вибухи). Також був авіаудар із гелікоптера – пуск 9 некерованих ракет (НУРС).

По Свеській громаді росіяни били з міномету (4 вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснено авіаудар із гелікоптеру – пуск 5 ракет (НУРС). Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загорання покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства.

ВІДЕО ДНЯ

У Миколаївській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).

Теми: Сумська областьобстрілдіти
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