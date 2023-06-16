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Россияне за сутки 21 раз обстреляли Сумскую область: ранены 3 ребенка

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 01:25
Россияне за сутки 21 раз обстреляли Сумскую область: ранены 3 ребенка
Разрушения после российских обстрелов. Иллюстративное фото ОВА

В течение 15 июня российские оккупанты совершили 21 обстрел приграничных районов Сумской области, зафиксировано 98 взрывов, ранены 3 ребенка, повреждено админздание.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Глуховской громаде зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г. р., 2013 г. р. и 2014 г. р.). Один ребенок госпитализирован, остальным оказана медицинская помощь без госпитализации.

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На территорию Эсманской громады враг сбросил 6 мин.

По Белопольской громаде враг вел минометный огонь (23 взрыва). Также был авиаудар с вертолета – пуск 9 неуправляемых ракет (НУРС).

По Свесской громаде россияне били из миномета (4 взрыва).

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По Середино-Будской громаде осуществлен авиаудар с вертолета – пуск 5 ракет (НУРС). Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.

В Николаевской громаде зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

В Краснопольской громаде был минометный обстрел (1 взрыв).

Темы: Сумская областьобстрелдети
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