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Резніков: НАТО буде легше схвалити рішення про членство України після перемоги

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 01:39
Резніков: НАТО буде легше схвалити рішення про членство України після перемоги
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Усі країни НАТО підтримують приєднання України до Альянсу, однак конкретні дискусії щодо її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту про це ще тривають.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков після засідання Комісії Україна-НАТО у четвер під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

За словами міністра, союзники НАТО продовжують обговорення того, яким буде рішення Вільнюського саміту щодо майбутнього членства України. 

"Є різні думки. Але я чув сьогодні палкі промови більшості міністрів оборони НАТО, про те, що у них сумніву немає, що місце України – як повноправного члена (НАТО. – Ред.), виходячи з нашої позиції, з нашого досвіду, з наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже існує", – сказав міністр.

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Він зазначив, що це розуміють всі, однак залишається питання: "Коли?"

"Від жодної країни не звучало "ні". Від усіх країн звучало "так, однозначно". Деякі – більш делікатно, дипломатично "вже і зараз готові", деякі – поки що розуміють, що є стримувальні фактори. Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога. Однозначно. І тоді всім буде легше ухвалити рішення", – сказав міністр.

Резніков також повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

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Теми: РезніковНАТО
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