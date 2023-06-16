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Окупанти виселяють з домівок мешканців Олешок і Голої Пристані – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 02:19
Окупанти виселяють з домівок мешканців Олешок і Голої Пристані – ЦНС
РОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ARMYINFORM

Російські загарбники виселяють з власних домівок мешканців міст Олешки і Гола Пристань Херсонської області, їхні помешкання використовуються для розселення офіцерів російської армії або розміщення вогневих позицій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією, отриманою від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях півдня України, окупаційні адміністрації продовжують системний тиск на цивільне населення в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

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У м. Гола Пристань та м. Олешки Херсонської області відбувається системне примусове відселення місцевих мешканців з їхніх будинків із застосуванням фізичних тортур.

Після відселення будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також для розміщення вогневих позицій".

Деталі: Крім того, за даними ЦНС, у смт. Розівка Запорізької області окупанти незаконно використовують Розівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги пораненим російським військовослужбовцям.

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"Натомість місцеві мешканці позбавлені можливості отримувати медичну допомогу та знаходяться під постійним психологічним тиском, отримавши вказівку щодо нерозповсюдження інформації про цей факт", – повідомили у Спротиві.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупація
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