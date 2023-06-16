Окупанти виселяють з домівок мешканців Олешок і Голої Пристані – ЦНС

Російські загарбники виселяють з власних домівок мешканців міст Олешки і Гола Пристань Херсонської області, їхні помешкання використовуються для розселення офіцерів російської армії або розміщення вогневих позицій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією, отриманою від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях півдня України, окупаційні адміністрації продовжують системний тиск на цивільне населення в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

У м. Гола Пристань та м. Олешки Херсонської області відбувається системне примусове відселення місцевих мешканців з їхніх будинків із застосуванням фізичних тортур.

Реклама:

Після відселення будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також для розміщення вогневих позицій".

Деталі: Крім того, за даними ЦНС, у смт. Розівка Запорізької області окупанти незаконно використовують Розівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги пораненим російським військовослужбовцям.

"Натомість місцеві мешканці позбавлені можливості отримувати медичну допомогу та знаходяться під постійним психологічним тиском, отримавши вказівку щодо нерозповсюдження інформації про цей факт", – повідомили у Спротиві.