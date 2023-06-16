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Оккупанты выселяют из домов жителей Олешек и Голой Пристани – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 02:19
Оккупанты выселяют из домов жителей Олешек и Голой Пристани – ЦНС
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Российские захватчики выселяют из собственных домов жителей городов Олешки и Голая Пристань Херсонской области, их помещения используются для расселения офицеров российской армии или размещения огневых позиций.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По информации, полученной от партизанской сети на временно оккупированных территориях юга Украины, оккупационные администрации продолжают системное давление на гражданское население во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

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В г. Голая Пристань и г. Олешки Херсонской области происходит системное принудительное отселение местных жителей из их домов с применением физических пыток.

После отселения дома используются для расселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также для размещения огневых позиций".

Детали: Кроме того, по данным ЦНС, в пгт. Розовка Запорожской области оккупанты незаконно используют Розовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи раненым российским военнослужащим.

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"Зато местные жители лишены возможности получать медицинскую помощь и находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации об этом факте", – сообщили в Сопротивлении.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупация
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