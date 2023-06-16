У Курській області безпілотник атакував вежу зв'язку, спалахнула сильна пожежа – росЗМІ

У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Белполь", причиною пожежі попередньо стала атака безпілотника на вежу зв'язку.

Джерело: російські Telegram-канали "Baza" і "Shot"

Дослівно: "У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь"".

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Деталі: За інформацією "Baza", загорілися дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі сягнула 1,5 тис. кв. м.

Видання повідомляє, що, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14.

Інформацію про сильну пожежу під Курськом на складі підприємства "Белполь" також підтвердив канал "Shot".

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На місці пожежі працюють оперативні служби.