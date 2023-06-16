В Курской области беспилотник атаковал вышку связи, вспыхнул сильный пожар – росСМИ

В Курской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Белполь", причиной пожара предварительно стала атака беспилотника на вышку связи.

Источник: российские Telegram-каналы "Baza" и "Shot"

Дословно: "В Курской области взрыв. По предварительным данным, беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь"".

Реклама:

Детали: По информации "Baza", загорелись два здания, поскольку огонь перекинулся на склад. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м.

Издание сообщает, что, судя по видео с камеры домофона, на которую попал момент возгорания, взрыв произошел в 02:14.

Информацию о сильном пожаре под Курском на складе предприятия "Белполь" также подтвердил канал "Shot".

ВИДЕО ДНЯ

На месте пожара работают оперативные службы.