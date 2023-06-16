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ISW пояснив, що ускладнює український контрнаступ

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 05:42
ISW пояснив, що ускладнює український контрнаступ
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Російські засоби радіоелектронної боротьби є ключовим чинником, який ускладнює контрнаступ українських військ на Запорізькому напрямку, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Відомий російський воєнкор стверджує, що російські комплекси радіоелектронної боротьби заважають українським військам використовувати високоточні боєприпаси, керовані за GPS-координатами, та сильно порушують український радіозв'язок, йдеться у звіті інституту.

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Зокрема, повідомили в ISW, воєнкор наголосив, що російські війська використовують комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" для виведення з ладу датчиків українських засобів повітряної розвідки, а комплекси РЕБ "Красуха-4" – для придушення зв'язку з супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

Зазначається, що ISW раніше оцінював, що російські засоби РЕБ мають вирішальне значення для ускладнення українських контратак на Запорізькому напрямку. Однак незрозуміло, відзначили в інституті, чи є успішна тактика радіоелектронної боротьби наслідком переважаючих можливостей або вдосконаленого застосування цих комплексів.

В ISW зазначили, що початкові українські контрнаступальні та російські оборонні операції не варто екстраполювати для прогнозування результатів усіх українських контрнаступальних операцій.

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Теми: контрнаступвійнаУкраїна
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