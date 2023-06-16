Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW объяснил, что усложняет украинское контрнаступление

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 05:42
ISW объяснил, что усложняет украинское контрнаступление
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Известный российский военкор утверждает, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы мешают украинским войскам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS-координатам, и сильно нарушают украинскую радиосвязь, говорится в отчете института.

В частности, сообщили в ISW, военкор отметил, что российские войска используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для вывода из строя датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

Реклама:

Отмечается, что ISW ранее оценивал, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для осложнения украинских контратак на Запорожском направлении. Однако непонятно, отметили в институте, является ли успешная тактика радиоэлектронной борьбы следствием превосходящих возможностей или усовершенствованного применения этих комплексов.

В ISW отметили, что начальные украинские контрнаступательные и российские оборонительные операции не стоит экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.

Темы: контрнаступлениевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
В Курской области беспилотник атаковал вышку связи, вспыхнул сильный пожар – росСМИ
Появились спутниковые снимки последствий ударов по российским базам вблизи Геническа
На Петербургом форуме будут глушить связь, чтобы уберечь Путина
Оккупанты убили супругов на Херсонщине
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: