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ISW объяснил, что усложняет украинское контрнаступление

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 05:42
ISW объяснил, что усложняет украинское контрнаступление
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Известный российский военкор утверждает, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы мешают украинским войскам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS-координатам, и сильно нарушают украинскую радиосвязь, говорится в отчете института.

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В частности, сообщили в ISW, военкор отметил, что российские войска используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для вывода из строя датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

Отмечается, что ISW ранее оценивал, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для осложнения украинских контратак на Запорожском направлении. Однако непонятно, отметили в институте, является ли успешная тактика радиоэлектронной борьбы следствием превосходящих возможностей или усовершенствованного применения этих комплексов.

В ISW отметили, что начальные украинские контрнаступательные и российские оборонительные операции не стоит экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.

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Темы: контрнаступлениевойнаУкраина
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