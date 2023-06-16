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Спецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 07:31
Спецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС
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П’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами Сил спецоперацій на Херсонщині, поповнили обмінний фонд України.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

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Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього, розповідають спецпризначенці.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій росіяни вдарили по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і їхні ж "товариші".

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Під прикриттям кулеметного вогню бійцям ССО таки вдалося доставити живими на узбережжя всіх полонених. Спецпризначенці під час місії не постраждали.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу "Шторм Z".

Ці загони російське Міноборони комплектує за тим же принципом, що і  формування "Вагнер": основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.

Теми: ССОКаховська ГЕСХарківська область
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