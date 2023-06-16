Спецоперация на Херсонщине: бойцы ССО спасли оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭС

Пятеро российских оккупантов, спасенных воинами Сил спецопераций на Херсонщине, пополнили обменный фонд Украины.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине.

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Одна из таких позиций уходила под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним, рассказывают спецназовцы.

Пятерых вражеских бойцов загрузили на лодки. В это время с других позиций россияне ударили по лодкам, несмотря на то, что на них находились и их же "товарищи".

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Под прикрытием пулеметного огня бойцам ССО таки удалось доставить живыми на берег всех пленных. Спецназовцы во время миссии не пострадали.

Уже на берегу во время разговора с пленными операторы ССО выяснили, что оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z".

Эти отряды российское Минобороны комплектует по тому же принципу, что и формирование "Вагнер": основу составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах. За участие в войне против Украины им обещают амнистию.