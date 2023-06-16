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Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО після завершення війни – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 07:51
Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО після завершення війни – ЗМІ
Джо Байден. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомими із ходом цих обговорень.

Видання зазначає, що Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році, щодо того, що Україна одного дня стане членом Альянсу.

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За даними співрозмовників видання, у вівторок під час зустрічі Байдена і Столтенберга у Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ, через яке пройшли перед вступом до блоку всі східноєвропейські країни-члени.

Реалізація ПДЧ визначає конкретні критерії та реформи і може розтягнутися на роки і навіть десятиліття. Байден же шукає компромісне рішення, яке влаштує і Україну, і всіх членів Альянсу.

Нагадаємо, напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Вашингтон "продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", додавши, що "кожна країна має різний шлях до вступу" в Альянс.

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Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному Альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

Теми: БайденУкраїнаНАТО
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