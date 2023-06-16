Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после завершения войны – СМИ

Президент США Джо Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомыми с ходом этих обсуждений.

Издание отмечает, что Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

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По данным собеседников издания, во вторник во время встречи Байдена и Столтенберга в Белом доме генсек НАТО предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все восточноевропейские страны-члены.

Реализация ПДЧ определяет конкретные критерии и реформы и может растянуться на годы и даже десятилетия. Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех членов Альянса.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон "продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО", добавив, что "у каждой страны – свой путь к вступлению" в Альянс.

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Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом Альянсе, вместо этого критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.