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Захисники за добу знищили 24 ворожі БПЛА і 19 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 08:18
Захисники за добу знищили 24 ворожі БПЛА і 19 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 218 500 солдатів, 3 965 танків, 7 683 ББМ та 3 812 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 965 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 7 683 (+16) од,
  • артилерійських систем − 3 812 (+19) од,
  • РСЗВ − 606 (+2) од,
  • засобів ППО − 364 (+0) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 301 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 357 (+24) од,
  • крилатих ракет − 1 199 (+0),
  • кораблі/катери − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 519 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 519 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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