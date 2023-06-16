Захисники за добу знищили 24 ворожі БПЛА і 19 артсистем
П'ятниця, 16 червня 2023, 08:18
Росія у війні проти України вже втратила 218 500 солдатів, 3 965 танків, 7 683 ББМ та 3 812 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків − 3 965 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 7 683 (+16) од,
- артилерійських систем − 3 812 (+19) од,
- РСЗВ − 606 (+2) од,
- засобів ППО − 364 (+0) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 357 (+24) од,
- крилатих ракет − 1 199 (+0),
- кораблі/катери − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 519 (+13) од,
- спеціальної техніки − 519 (+0).
Дані уточнюються.
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