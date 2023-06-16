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Защитники за сутки уничтожили 24 вражеских БПЛА и 19 артсистем

Ирина БалачукПятница, 16 июня 2023, 08:18
Защитники за сутки уничтожили 24 вражеских БПЛА и 19 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 218 500 солдат, 3 965 танков, 7 683 ББМ и 3 812 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 218 500 (+590) человек ликвидировано,
  • танков − 3 965 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 683 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 3 812 (+19) ед,
  • РСЗО − 606 (+2) ед,
  • средств ПВО − 364 (+0) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 301 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 357 (+24) ед,
  • крылатых ракет − 1 199 (+0),
  • корабли/катера − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 519 (+13) ед,
  • специальной техники − 519 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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