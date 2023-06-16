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Держдеп про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 08:27
Держдеп про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю
Білоруський і російський диктатори Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Держдепартамент США продовжує слідкувати за ситуацією із переміщенням російської тактичної ядерної зброї у Білорусь.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

Він зазначив, що нараз США не бачать причин для коригування позицій власних ядерних сил, а також ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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Водночас Міллер наголосив, що домовленість про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі свідчить про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю над країною.

"Що стосується Білорусі, то це ще один приклад того, що Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, передаючи Кремлю ще більший контроль над Білоруссю всупереч волі білоруського народу. А для Росії це ще один безвідповідальний крок", – зазначив речник Держдепу.

Нагадаємо, 14 червня Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він зазначав, що це було його вимогою до РФ.

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25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: СШАЛукашенкоядерна зброяРосія
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