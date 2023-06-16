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Держдеп про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 08:27
Держдеп про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю
Білоруський і російський диктатори Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Держдепартамент США продовжує слідкувати за ситуацією із переміщенням російської тактичної ядерної зброї у Білорусь.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

Він зазначив, що нараз США не бачать причин для коригування позицій власних ядерних сил, а також ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Водночас Міллер наголосив, що домовленість про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі свідчить про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю над країною.

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"Що стосується Білорусі, то це ще один приклад того, що Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, передаючи Кремлю ще більший контроль над Білоруссю всупереч волі білоруського народу. А для Росії це ще один безвідповідальний крок", – зазначив речник Держдепу.

Нагадаємо, 14 червня Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він зазначав, що це було його вимогою до РФ.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

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Теми: СШАЛукашенкоядерна зброяРосія
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