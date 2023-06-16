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Госдеп о ядерном оружии РФ в Беларуси: Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 08:27
Госдеп о ядерном оружии РФ в Беларуси: Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля
Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Госдепартамент США продолжает следить за ситуацией с перемещением российского тактического ядерного оружия в Беларусь.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Он отметил, что сейчас США не видят причин для корректировки позиций собственных ядерных сил, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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В то же время Миллер отметил, что договоренность о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси свидетельствует о том, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля над страной.

"Что касается Беларуси, то это еще один пример того, что Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, передавая Кремлю еще больший контроль над Беларусью вопреки воле белорусского народа. А для России это еще один безответственный шаг", – отметил представитель Госдепа.

Напомним, 14 июня Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он отмечал, что это было его требованием к РФ.

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25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

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Темы: СШАЛукашенкоядерное оружиеРосcия
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