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На Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 08:56
На Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна
Путін на одному з попередніх ПМЕФ. Фото ТАСС

На Петербурзькому форумі до приїзду російського президента Володимира Путіна відключать мобільний інтернет − нібито для проведення "технічних робіт", але насправді для того, щоб убезпечити майданчик форуму від можливої атаки.

Джерело: російське видання "Медуза", ТАСС, російські журналісти в Telegram

Пряма мова журналістки Фаріди Рустамової: "У п'ятницю на Петербурзькому форумі виступить Путін − він усе ж таки на нього приїде, хоч у цьому й були сумніви. Але щоб під час пленарної сесії традиційного путінського заходу майданчик форуму не атакували безпілотники, на ньому не працюватиме мобільний інтернет".

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Деталі: Повідомляється, що інтернет відключатимуть локально − тільки на території конгресно-виставкового центру "Експофорум", де проходить ПМЕФ.

У пресслужбі Росконгресу, який займається організацією форуму, заявили, що перебої з мобільним інтернетом можливі нібито "через технічні роботи".

Радник президента РФ, відповідальний секретар оргкомітету з підготовки ПМЕФ Антон Кобяков заявив, що учасники та гості форуму зможуть скористатися Wi-Fi мережею проекту SPIEF2023.

ВІДЕО ДНЯ

"Медуза" нагадує, що з 7 до 9 червня в Сочі та Адлері було обмежено доступ до інтернету через приїзд Володимира Путіна на Євразійський конгрес.

Теми: ПутінРосіяінтернетбезпілотники
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