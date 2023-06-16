На Петербургом форуме будут глушить связь, чтобы уберечь Путина

На Петербургском форуме к приезду российского президента Владимира Путина отключат мобильный интернет − якобы для проведения "технических работ", но на самом деле для того, чтобы обезопасить площадку форума от возможной атаки.

Источник: российское издание "Медуза", ТАСС, российские журналисты в Telegram

Прямая речь журналистки Фариды Рустамовой: "В пятницу на Петербургском форуме выступит Путин – он все же на него приедет, хоть в этом и были сомнения. Но чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, на ней не будет работать мобильный интернет".

Детали: Сообщается, что интернет будут отключать локально − только на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проходит ПМЭФ.

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В пресс-службе Росконгресса, который занимается организацией форума, заявили, что перебои с мобильным интернетом возможны якобы "из-за технических работ".

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023.

"Медуза" напоминает, что с 7 по 9 июня в Сочи и Адлере был ограничен доступ к интернету из-за приезда Владимира Путина на Евразийский конгресс.

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Один из участников того мероприятия рассказал, что из-за отключения сетей LTE в городе не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.