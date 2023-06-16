Окупанти убили подружжя на Херсонщині

Чоловік та дружина загинули у селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу вночі 16 червня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що жінка загинула на місці, а чоловіка намагалися врятувати лікарі, але від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.

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