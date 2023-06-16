Оккупанты убили супругов на Херсонщине

Муж и жена погибли в селе Новоберислав Херсонской области в результате российского обстрела ночью 16 июня.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Ночью российская армия накрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав. Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги".

Детали: Глава ОВА отметил, что женщина погибла на месте, а мужчину пытались спасти врачи, но от полученных ранений он умер по дороге в больницу.

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