Оккупанты убили супругов на Херсонщине
Пятница, 16 июня 2023, 10:38
Муж и жена погибли в селе Новоберислав Херсонской области в результате российского обстрела ночью 16 июня.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Ночью российская армия накрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав. Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги".
Детали: Глава ОВА отметил, что женщина погибла на месте, а мужчину пытались спасти врачи, но от полученных ранений он умер по дороге в больницу.
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