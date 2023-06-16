Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 11:18
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі
скриншот

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Ігнат нагадав, що інформацію про загрози ліпше брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні зарози в режимі онлайн.

Пряма мова: "Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили".

Реклама:

Чому це важливо: Повітряні сили неодноразово наголошували, що інформування громадян про ракетні та дронові атаки росіян слід проводити акуратно, без вказування даних, які можуть видати місцерозташування української ППО (як то: "зникли з радарів", "з'явились в такому то районі" і т.д.). Окремо Ігнат попереджав деякі телеграм-канали, які в режимі реального часу подавали інформацію про рух БПЛА і ракет зі скриншотами з системи "Віраж планшет", що це є злочином проти національної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"

"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна

Більшість українців вважає систему управління державою військовими поганою – опитування

Захисники назвали причини посилення штурмів росіян на лиманському та куп’янському напрямках

Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА

Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Командувач Повітряних сил відзначив зенітників, які назбивали вже 13 "Кинджалів"
Захисники збили російський "Алігатор"
Росіяни запустили по Україні 35 "Шахедів", 32 знищені
Останні новини
16:49
Активіста, який наклеїв на машини ООН напис "бездієві", викликають до суду
16:47
Середньостроковий план реконструкції України буде підготовлено у співпраці з ЄС -Домбровскіс
16:45
Китай відповів Байдену на "диктатора Сі"
16:40
ОГТСУ отримає від Фонду енергетичної підтримки обладнання на 300 мільйонів
16:37
Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів РФ
16:30
ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
16:23
відеоКличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
15:54
фото"Четвертий пішов": ще один спеціаліст із благоустрою в столичній РДА погорів на хабарах
15:40
СБУ оприлюднила список російських "партій війни", співпраця з якими заборонена
15:34
В Україні після війни очікується бум в розвитку ВПК - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: