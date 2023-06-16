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Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 11:18
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі
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Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Ігнат нагадав, що інформацію про загрози ліпше брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні зарози в режимі онлайн.

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Пряма мова: "Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили".

Чому це важливо: Повітряні сили неодноразово наголошували, що інформування громадян про ракетні та дронові атаки росіян слід проводити акуратно, без вказування даних, які можуть видати місцерозташування української ППО (як то: "зникли з радарів", "з'явились в такому то районі" і т.д.). Окремо Ігнат попереджав деякі телеграм-канали, які в режимі реального часу подавали інформацію про рух БПЛА і ракет зі скриншотами з системи "Віраж планшет", що це є злочином проти національної безпеки.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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