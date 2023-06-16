Воздушные силы будут оповещать об угрозах атак РФ в своем Telegram-канале

Воздушные силы ВСУ будут сообщать украинцам об угрозах ракетных ударов и атак дронами-камикадзе в своем официальном Telegram-канале.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Игнат напомнил, что информацию об угрозах лучше брать из официальных приложений о воздушных тревогах, но добавил, что после многих запросов от журналистов и граждан Воздушные силы решили самостоятельно сообщать о насущных угрозах в режиме онлайн.

Прямая речь: "Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, которые предоставляют информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (предупреждать об основных направлениях атак), граждан это беспокоит, и много запросов было от представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы".

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Почему это важно: Воздушные силы неоднократно подчеркивали, что информирование граждан о ракетных и дроновых атаках россиян следует проводить аккуратно, без указания данных, которые могут выдать местоположение украинской ПВО (как то: "исчезли с радаров", "появились в таком-то районе" и т.д.). Отдельно Игнат предупреждал некоторые телеграмм-каналы, которые в режиме реального времени подавали информацию о движении БПЛА и ракет со скриншотами из системы "Вираж планшет", что это является преступлением против национальной безопасности.