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У НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України – міністр оборони Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 11:39
У НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України – міністр оборони Німеччини
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Союзники по НАТО можуть бути готові усунути деякі перешкоди на шляху України до військового альянсу.

Про це заявив у п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", – сказав він журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

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"Я був би відкритий для цього", – сказав він.

НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

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Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

Теми: НАТОУкраїна
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