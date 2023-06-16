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В НАТО могут согласиться на упрощенное вступление Украины – министр обороны Германии

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 11:39
В НАТО могут согласиться на упрощенное вступление Украины – министр обороны Германии
Борис Писториус, фото: Getty Images

Союзники по НАТО могут быть готовы устранить некоторые препятствия на пути Украины в военный альянс.

Об этом заявил в пятницу министр обороны Германии Борис Писториус, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом", – сказал он журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, что США готовы позволить Киеву отказаться от формальной процедуры подачи заявки на вступление в Альянс, которую ранее требовали от некоторых других стран.

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"Я был бы открыт для этого", – сказал он.

НАТО исключает возможность вступления Украины в Альянс, пока она находится в состоянии активной войны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

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Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а н

Темы: НАТОУкраина
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