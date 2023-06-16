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Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 11:52

Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.

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Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.

Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.

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Теми: НімеччинаППОзброя
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