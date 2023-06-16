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Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для Patriot

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 11:52

Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на второй день встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Это "очень важный знак постоянной поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", сказал Писториус.

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Ракеты будут доставлены в Украину без проволочек.

Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства и передать Украине дополнительные системы.

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Темы: ГерманияПВОоружие
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