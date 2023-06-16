Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для Patriot
Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на второй день встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.
Это "очень важный знак постоянной поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", сказал Писториус.
Ракеты будут доставлены в Украину без проволочек.
Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.
Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства и передать Украине дополнительные системы.