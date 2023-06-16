На Київщині через російський удар пошкоджено приватні будинки, є постраждалі

У Київській області внаслідок ракетного удару, завданого Росією 16 червня, постраждали люди і приватні будинки.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов, КМВА, Київська обласна прокуратура, "Укрінформ" із посиланням на речника ДСНС, ДСНС України

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі".

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Деталі: Згодом Нєбитов повідомив, що потерпіли двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею.

Прокуратура Київської області повідомила, що постраждала 82-річна жінка, а також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі.

За даними ДСНС, постраждали 3 особи, з них двоє дорослих і одна дитина.

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Нєбитов також повідомив, що пошкоджено загалом понад 30 будинків.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу повідомив, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок ракетного удару у п'ятницю зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено 15 будинків і 2 господарчі споруди.

За однією з адрес виникла пожежа у приватному будинку, за іншою адресою відбулося падіння уламків ворожої цілі і займання трав'яного настилу на площі 2 гектари.

Це попередні дані, наслідки атаки ще уточнюються.

Під час повітряної тривоги у п'ятницю зранку в Київській області працювала протиповітряна оборона.

Київська міська адміністрація повідомила, що під час масованої комбінованої повітряної атаки по Києву в повітряному просторі навколо столиці було успішно знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БпЛА.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення російськими військами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).