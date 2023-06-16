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На Киевщине из-за российского удара повреждены частные дома, есть пострадавшие

Елена РощинаПятница, 16 июня 2023, 12:42
На Киевщине из-за российского удара повреждены частные дома, есть пострадавшие
Последствия ракетного удара на Киевщине, фото полиции

В Киевской области в результате ракетного удара, нанесенного Россией 16 июня, пострадали люди и частные дома.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов, КГВА, Киевская областная прокуратура, "Укринформ" со ссылкой на спикера ГСЧС, ГСЧС Украины

Прямая речь Небытова: "В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие".

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Детали: Позже Небытов сообщил, что пострадали двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. 

 

Прокуратура Киевской области сообщила, что пострадала 82-летняя женщина, а также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге.

 

По данным ГСЧС, пострадали 3 человека, из них двое взрослых и один ребенок.

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Небытов также сообщил, что повреждены в целом более 30 домов.

 
 

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге сообщил, что в Вышгородском районе Киевской области в результате ракетного удара в пятницу разрушены 3 частных дома, повреждены 15 домов и 2 хозяйственные постройки. 

По одному из адресов возник пожар в частном доме, по другому адресу произошло падение обломков вражеской цели и возгорание травяного настила на площади 2 гектара. 

 

Это предварительные данные, последствия атаки еще уточняются.

 

Во время воздушной тревоги в пятницу утром в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Киевская городская администрация сообщила, что во время массированной комбинированной воздушной атаки на Киев в воздушном пространстве вокруг столицы были успешно уничтожены 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных БпЛА.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

УП, дополнено
Темы: Киевская областьракетный ударвойнаПВО
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