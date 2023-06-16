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Корупція в судах, готовність укриттів: Зеленський скличе РНБО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 13:37
Корупція в судах, готовність укриттів: Зеленський скличе РНБО
засідання РНБО. ілюстративне фото Офісу президента

23 червня за дорученням президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: Згідно з повідомленням, на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Доповідатимуть: голова Служби безпеки України Василь Малюк., міністр внутрішніх справ Ігор Клименко міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

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Теми: РНБОЗеленський
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