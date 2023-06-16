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Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 13:37
Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО
заседание СНБО. иллюстративное фото Офиса президента

23 июня по поручению президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Согласно сообщению, на заседании планируется рассмотреть вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

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Докладывать будут: председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Темы: СНБОЗеленский
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