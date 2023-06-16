Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пропагандиста-"експерта" з каналів Медведчука засудили до 10 років в'язниці

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 13:59
Пропагандиста-експерта з каналів Медведчука засудили до 10 років в'язниці
Михайло Шпір. фото з відкритих джерел

За пропаганду РФ та тоталітарних режимів, заклики до зміни меж кордону України прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра засуджено 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ, Івано-Франківська обласна прокуратура

Деталі: Щодо Шпіра, який втік до Росії в 2020 році здійснювалося спеціальне досудове розслідування. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Реклама:

До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

За даними слідства, починаючи з 2016 року, чоловік систематично розміщував у соцмережі публікації з наративами російської пропаганди.

У своїх дописах обвинувачений, наприклад, зазначав, що "Україна – країна селюків і дятлів з майдану. А в РФ працює сучасна медицина і світові рейтинги це підтверджують".

ВІДЕО ДНЯ

Інтернет-агітатор стверджував, що все, що називається Україною, є беззмістовним та порочним, а сама ідея українства – "тупікова ланка еволюції".

Також фігурант неодноразово популяризував ідеї відродження Радянського Союзу, відновлення УРСР в його складі, публічно використовуючи заборонену законом символіку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (зображення прапора СРСР, серпа, молота, п’ятикутної зірки).

Після 24 лютого 2022 року Шпір був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів.

Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Що передувало: В березні 2021 року Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу Шпіру, який публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування.

Теми: пропагандавійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
пропаганда
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: