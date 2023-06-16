Пропагандист-"эксперт" с каналов Медведчука приговорен к 10 годам тюрьмы

За пропаганду РФ и тоталитарных режимов, призывы к изменению границ границы Украины прокремлевский пропагандист Михаил Шпир осужден к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник: СБУ, Ивано-Франковская областная прокуратура

Детали: В отношении Шпира, который сбежал в Россию в 2020 году осуществлялось специальное досудебное расследование. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

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До начала полномасштабного вторжения РФ мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт".

По данным следствия, начиная с 2016 года, мужчина систематически размещал в соцсети публикации с нарративами российской пропаганды.

В своих сообщениях обвиняемый, например, отмечал, что "Украина - страна селюков и дятлов с майдана. А в РФ работает современная медицина и мировые рейтинги это подтверждают".

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Интернет-агитатор утверждал, что все, что называется Украиной, является бессодержательным и порочным, а сама идея украинства - "тупиковое звено эволюции".

Также фигурант неоднократно популяризировал идеи возрождения Советского Союза, восстановления УССР в его составе, публично используя запрещенную законом символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (изображение флага СССР, серпа, молота, пятиконечной звезды).

После 24 февраля 2022 года Шпир был одним из первых пропагандистов Кремля, который поддержал действия российских оккупантов.

Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию нашего государства.

Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий.

Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Что предшествовало: В марте 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Шпиру, который публично ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к официальному прекращению ее существования.