У МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати "в один клік"
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.
Джерело: МВС у Telegram
Дослівно міністерство: "Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!
Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції".
Деталі: Подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.
Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:
- зайти на портал "Єдине вікно громадянина",
- авторизуватися,
- оформити заявку,
- прикріпити пакет необхідних документів,
- додати сканкопії,
- завірити копії електронним підписом,
- надіслати заявку.
Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:
- особисте звернення до магазину,
- надання пакета необхідних документів,
- опрацювання заяви,
- продавець магазину надішле заяву до поліції.
Довідково: Дозволеною для придбання зброєю (яку в подальшому внесуть у єдиний реєстр) є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями та спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний реєстр зброї в червні 2023 року.