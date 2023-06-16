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У МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати "в один клік"

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 14:40
У МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати в один клік
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно міністерство: "Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!

Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції".

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Деталі: Подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно: 

  • зайти на портал "Єдине вікно громадянина",
  • авторизуватися,
  • оформити заявку,
  • прикріпити пакет необхідних документів,
  • додати сканкопії,
  • завірити копії електронним підписом,
  • надіслати заявку.

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне: 

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  • особисте звернення до магазину,
  • надання пакета необхідних документів,
  • опрацювання заяви,
  • продавець магазину надішле заяву до поліції.
     

Довідково: Дозволеною для придбання зброєю (яку в подальшому внесуть у єдиний реєстр) є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями та спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.

Передісторія: 

Теми: МВСзброя
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