У МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати "в один клік"

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно міністерство: "Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!

Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції".

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Деталі: Подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:

зайти на портал "Єдине вікно громадянина",

авторизуватися,

оформити заявку,

прикріпити пакет необхідних документів,

додати сканкопії,

завірити копії електронним підписом,

надіслати заявку.

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:

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особисте звернення до магазину,

надання пакета необхідних документів,

опрацювання заяви,

продавець магазину надішле заяву до поліції.

Довідково: Дозволеною для придбання зброєю (яку в подальшому внесуть у єдиний реєстр) є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями та спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.

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