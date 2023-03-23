Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МВС планує запустити єдиний реєстр зброї в червні

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 17:52
МВС планує запустити єдиний реєстр зброї в червні
ілюстративне фото з сайту "Укрінформ"

Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний реєстр зброї в червні 2023 року.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Міністр відповів на запитання журналістів щодо долі зброї, яку видавали простим громадянам на початку повномасштабного вторгнення РФ, та про ситуацію з легалізацією зброї в Україні.

Реклама:

Пряма мова: "Перше: вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі підрозділами Національної поліції, на сьогоднішній день облікована в єдиній базі. І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках.

Ми розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї (наразі проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю готується до другого читання – ред.), відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції. В першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо з широкою громадськістю, з експертами, народними депутатами зараз обговорити.

Перший крок, який ми вже робимо зараз – це розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб’єктами господарювання, з іншими правоохоронними структурами. Можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через три місяці – 23 червня 2023 року".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У вересні 2022 року заступник міністра внутрішніх справ Монастирського Ігор Бондаренко повідомляв, що реєстр зброї перебуває в дослідній експлуатації. За його словами, запуск планувався на жовтень 2022 року.

Теми: зброяМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
зброя
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: