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МВС планує запустити єдиний реєстр зброї в червні

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 18:52
МВС планує запустити єдиний реєстр зброї в червні
ілюстративне фото з сайту "Укрінформ"

Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний реєстр зброї в червні 2023 року.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Міністр відповів на запитання журналістів щодо долі зброї, яку видавали простим громадянам на початку повномасштабного вторгнення РФ, та про ситуацію з легалізацією зброї в Україні.

Пряма мова: "Перше: вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі підрозділами Національної поліції, на сьогоднішній день облікована в єдиній базі. І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках.

Ми розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї (наразі проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю готується до другого читання – ред.), відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції. В першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо з широкою громадськістю, з експертами, народними депутатами зараз обговорити.

Перший крок, який ми вже робимо зараз – це розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб’єктами господарювання, з іншими правоохоронними структурами. Можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через три місяці – 23 червня 2023 року".

Що передувало: У вересні 2022 року заступник міністра внутрішніх справ Монастирського Ігор Бондаренко повідомляв, що реєстр зброї перебуває в дослідній експлуатації. За його словами, запуск планувався на жовтень 2022 року.

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Теми: зброяМВС
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