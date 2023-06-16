В МВД сообщили, что разрешение на оружие можно получить "в один клик"
Министерство внутренних дел сообщило, что упростило получение разрешения на оружие − оформить все можно не выходя из дома.
Источник: МВД в Telegram
Дословно министерство: "Разрешение на оружие в один клик! Упрощаем процесс получения разрешения на оружие!
Теперь получить услугу можно, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции".
Детали: Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.
Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:
- зайти на портал "Единое окно гражданина",
- авторизоваться,
- оформить заявку,
- прикрепить пакет необходимых документов,
- добавить сканкопии,
- заверить копии электронной подписью,
- отправить заявку.
Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:
- личное обращение в магазин,
- предоставление пакета необходимых документов,
- обработка заявления,
- продавец магазина направит заявление в полицию.
Справка: Разрешенным для приобретения оружием (которое в дальнейшем внесут в единый реестр) в Украине являются: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями и специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует запустить единый реестр оружия в июне 2023 года.