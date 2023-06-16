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В МВД сообщили, что разрешение на оружие можно получить "в один клик"

Ирина БалачукПятница, 16 июня 2023, 14:40
В МВД сообщили, что разрешение на оружие можно получить в один клик
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Министерство внутренних дел сообщило, что упростило получение разрешения на оружие − оформить все можно не выходя из дома.

Источник: МВД в Telegram

Дословно министерство: "Разрешение на оружие в один клик! Упрощаем процесс получения разрешения на оружие!

Теперь получить услугу можно, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции".

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Детали: Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.

Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:

  • зайти на портал "Единое окно гражданина",
  • авторизоваться,
  • оформить заявку,
  • прикрепить пакет необходимых документов,
  • добавить сканкопии,
  • заверить копии электронной подписью,
  • отправить заявку.

Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:

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  • личное обращение в магазин,
  • предоставление пакета необходимых документов,
  • обработка заявления,
  • продавец магазина направит заявление в полицию. 
     

Справка: Разрешенным для приобретения оружием (которое в дальнейшем внесут в единый реестр) в Украине являются: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями и специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

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Темы: МВДоружие
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