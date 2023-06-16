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ЄС: сподіваємось, "вітання" від Путіна дасть африканським лідерам розуміння намірів агресора

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 14:51

В ЄС звернули увагу на те, що візит африканських лідерів до Києва супроводжувався черговою ракетною атакою РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу у Брюсселі.

"Африканські лідери зараз у Києві і їх привітали дуже особливим чином – новою ракетною атакою Путіна. Тому, я сподіваюся, це допоможе їм зрозуміти, хто є агресором, як агресор поводиться і які його справжні наміри", – зазначив Стано.

За його словами, ЄС вітає будь-які значущі і серйозні зусилля для досягнення миру, бо ніхто не хоче миру більше ніж українці і європейці.

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Але для цього, наголосив Стано, треба говорити з жертвою агресії, тому це добра ідея, що африканські лідери у Києві через рік і чотири місяці після повномасштабного вторгнення.

"Мир може настати негайно. Коли Путін припинить тероризувати український народ і виведе свої війська вбивць та мародерів з української території", – заявив представник Європейської комісії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чергову ракетну атаку на Україну, яку Росія здійснила у день візиту в Київ президента ПАР Сиріла Рамафоси.

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"Путін "зміцнює довіру", здійснюючи найбільшу ракетну атаку на Київ за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці", – наголосив він.

Нагадаємо, зранку 16 червня до Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. За кілька годин в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: Повітряні сили зафіксували пуски ракет "Калібр" з Чорного моря, а також балістичних ракет.

Теми: ПутінАфрикаракетний удар
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