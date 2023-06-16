Президент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України дорогою до Росії, аби пропонувати мир з Росією за умови призупинення дії ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом і послаблення санкцій.

Джерело: Twitter Presidency | South Africa і "Reuters"

Деталі: Президент Сиріл Рамафоса вранці 16 червня прибув на залізничну станцію, де його зустріли спеціальний посланник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субхк та посол Південно-Африканської Республіки в Україні пан Андре Греневальд.

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[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

У четвер 15 червня Сиріл Рамафоса прибув до Польщі, аби потім направитися до України, писав "Times Live".

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Лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв "Reuters", африканські лідери збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.