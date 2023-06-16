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Президент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 09:25
Президент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна
Президент ПАР прибув в Україну, скриншоті із відео Presidency South Africa

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України дорогою до Росії, аби пропонувати мир з Росією за умови призупинення дії ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом і послаблення санкцій. 

Джерело: Twitter Presidency | South Africa і "Reuters"

Деталі: Президент Сиріл Рамафоса вранці 16 червня прибув на залізничну станцію, де його зустріли спеціальний посланник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субхк та посол Південно-Африканської Республіки в Україні пан Андре Греневальд.

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У четвер 15 червня Сиріл Рамафоса прибув до Польщі, аби потім направитися до України, писав "Times Live". 

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Лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв "Reuters", африканські лідери збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

УП, доповнено
Теми: ПАРміжнародні відносини
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