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Президент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 09:25
Президент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна
Президент ПАР прибув в Україну, скриншоті із відео Presidency South Africa

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України дорогою до Росії, аби пропонувати мир з Росією за умови призупинення дії ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом і послаблення санкцій. 

Джерело: Twitter Presidency | South Africa і "Reuters"

Деталі: Президент Сиріл Рамафоса вранці 16 червня прибув на залізничну станцію, де його зустріли спеціальний посланник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субхк та посол Південно-Африканської Республіки в Україні пан Андре Греневальд.

У четвер 15 червня Сиріл Рамафоса прибув до Польщі, аби потім направитися до України, писав "Times Live". 

Лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.

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Як повідомляв "Reuters", африканські лідери збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

УП, доповнено
Теми: ПАРміжнародні відносини
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